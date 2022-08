France: la sécheresse affecte considérablement le tourisme

Il y avait déjà eu les incendies en Gironde, en Bretagne, en Dordogne, en Isère, avec des milliers d’hectares de forêts détruits et des campings brûlés. Et maintenant cette chaleur et cette sécheresse qui s’éternisent… L’Hexagone avait rarement connu ça. Il faut remonter loin dans les statistiques des météorologues pour retrouver un été comparable. Le mois dernier, la France a enregistré moins de 10mm de précipitations : un déficit de 84 % par rapport à la normale. Du jamais vu depuis 1961 !

La quasi-totalité des départements a dû imposer des restrictions d’eau. Une situation « historique », selon la Première ministre Elisabeth Borne, qui a mis en place une cellule interministérielle de crise.