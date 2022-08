Tennis: le tournoi des JO 2024 se déroulera à Roland-Garros du 27 juillet au 4 août

Les Jeux Olympiques de Paris approchent petit à petit finalement ! Dans moins de deux ans, nous y serons. Il est donc temps de voir les contours de ceux-ci se dessiner au fur et à mesure des mois : les lieux et les dates des différentes compétitions commencent à être annoncés. Ce lundi, on en sait d’ailleurs plus sur le tournoi de tennis de ces JO de Paris 2024.

Étant donné que l’un des plus grands tournois du monde se déroule à Paris, il était tout à fait normal que les célèbres installations de Roland-Garros soient utilisées. C’est donc là, sur la terre battue parisienne, que les joueurs se disputeront la médaille olympique du 27 juillet au 4 août. Pour rappel, les derniers gagnants de ces Jo sont la Suissesse Belinda Bencic et l’Allemand Alexander Zverev.