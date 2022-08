Israël: Yair Lapid sort renforcé de la confrontation avec le Jihad islamique

La visite est ultra-confidentielle, mais les responsables locaux ont du mal à préserver le secret. Ce dimanche après-midi, Yair Lapid est dans les sous-sols des locaux temporaires de la municipalité de Sdérot. Quelques voitures banalisées sont garées au dehors. Du dehors, rien ne transpire de ce déplacement sous très haute surveillance : Gaza est à moins de cinq kilomètres, et si l’affaire était découverte, il pourrait être tentant pour le Jihad islamique de faire pleuvoir une pluie de roquettes sur celui qui a décidé l’élimination, presque coup sur coup, de trois leaders de l’organisation indépendantiste. Le premier avait été arrêté à Jénine le 1er août. Le deuxième, éliminé par une frappe aérienne vendredi dernier. Le troisième a connu le même sort le lendemain. En moins d’une semaine, le leadership de la faction a été décapité. Depuis plus d’un an, celle-ci était à la tête d’une mobilisation de plus en plus ferme, face aux raids de l’armée israélienne en Cisjordanie, les plus fréquents depuis la seconde intifada.