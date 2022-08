John Travolta réagit au décès d’Oliva Newton-John, sa partenaire dans «Grease»

La comédienne est « décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis », précise le communiqué de sa famille.

Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.

« Ton impact a été incroyable »

« Ma très chère Olivia, tu as rendu notre vie à tous tellement meilleure. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous nous reverrons sur la route et nous serons tous réunis à nouveau. Je t’ai aimé dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John », a réagi l’acteur John Travolta sur Instagram.