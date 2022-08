Eurovision, «Grease»… retour sur les grands moments de la carrière d’Olivia Newton-John

Cheveux laqués et blousons de cuir, Olivia Newton-John s’était rendue mondialement célèbre avec son rôle au cinéma dans la comédie musicale culte Grease, au côté de John Travolta. À son actif, une quarantaine d’albums country et pop rock – dont Physical, énorme succès en 1981 – et des centaines de concerts donnés à travers la planète.

Depuis que le cancer s’était abattu sur elle à la quarantaine – cancer du sein et mastectomie en 1992 puis deux récidives en 2013 et 2017, avec métastases – la star mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie.

« Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein », a écrit son mari, précisant qu’un fonds à son nom avait été créé afin de financer la recherche sur les plantes médicinales et le cancer, le « Olivia Newton-John Foundation Fund ».

L’Eurovision

Née le 26 septembre 1948 à Cambridge, celle que la reine Elizabeth II a titré « Dame commandeur de l’ordre de l’Empire britannique » est la petite-fille du physicien allemand Max Born, dont les travaux sur la théorie des quanta sont couronnés du prix Nobel.

Son père a lui combattu dans les forces britanniques durant la Seconde guerre mondiale, participant à l’arrestation de Rudolf Hess.

Celle qu’on surnomme « Livvy » a tout juste cinq ans quand sa famille déménage aux antipodes. Destination Melbourne, Australie. Passionnée de musique, elle remporte à 16 ans un concours local de chant. Sa mère la pousse à exploiter son talent et les voilà toutes deux reparties pour l’Angleterre.

Premiers singles, premiers succès. En 1974, elle représente la Grande-Bretagne à l’Eurovision et termine 4e, s’inclinant derrière… Abba.

Cap alors sur la Californie, où elle se fait un nom sur la scène country et western. L’Anglo-australienne est même consacrée à deux reprises « chanteuse la plus populaire des États-Unis » et remporte un Grammy Award face à la reine Dolly Parton.

« You’re the one that I want »

John Travolta, auréolé de son succès dans La Fièvre du samedi soir, souffle son nom pour Grease.

Sorti en 1978, le film est immédiatement un énorme succès mondial. En France, il fait 6 millions d’entrées… Plus que Les Demoiselles de Rochefort ou West Side Story ! Tout le monde fredonne Summer nights et You’re the one that I want.