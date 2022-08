Volodymyr Zelensky: «Le monde ne doit pas oublier la catastrophe nucléaire de Tchernobyl»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a brandi lundi le spectre de la catastrophe de Tchernobyl et appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie, suite à de nouvelles frappes à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia occupée par les Russes.

« Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl et le fait que Zaporijjia est la plus grande centrale d’Europe. La catastrophe de Tchernobyl (en 1986), c’est l’explosion d’un réacteur et la centrale de Zaporijjia est dotée de six réacteurs », a-t-il déclaré lundi soir dans son adresse vidéo quotidienne.