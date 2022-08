Olivia Newton-John avait greasé les seventies

Ooh ! Ooh ! Ooh... En 1978, ce refrain était sur toutes les lèvres. A 29 ans, le temps d’un premier film, Grease, dont elle partageait la vedette avec John Travolta, Olivia Newton-John était la star que la planète entière chantait et désirait. Elle était « The One That I Want ». Un cancer du sein collant comme le sparadrap l’a emportée, lundi, dans son ranch californien, par une hot Summer nights, le titre d’un autre de ses tubes électriques.

Olivia Newton-John était petite-fille de physicien mais préférait la musique aux lois de Newton. Elle a grandi en Australie, où elle a mis toute son énergie à se faire un nom dans les télécrochets. A 18 ans, elle enregistre son premier disque mais il lui faudra patienter jusqu’en 1971 pour entrer au hit-parade avec If Not For You.