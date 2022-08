Des milliers d’utilisateurs rapportent une panne sur Google

Des dizaines de milliers d’utilisateurs de services de Google ont signalé des pannes au site de référence DownDetector.com lundi soir, mais le problème a été rapidement réparé.

«Nous sommes au courant d’un problème de mise à jour de logiciel qui a eu lieu tard cet après-midi, heure du Pacifique, et a brièvement affecté la disponibilité de Google Search et Maps, et nous présentons nos excuses pour le désagrément», a indiqué un porte-parole de Google, contacté par l’AFP.