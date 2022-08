Météo: ciel très ensoleillé et jusqu’à 35 degrés attendus cette semaine

La journée sera à nouveau bien ensoleillée, mardi, avec des maxima de 23ºC en bord de mer, 24 à 27ºC en Ardenne, 28ºC dans le centre du pays et jusqu’à 30ºC en Gaume. Le vent de nord-est sera généralement modéré, assez fort le long du littoral, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le ciel sera souvent serein avec parfois quelques nuages élevés. Les minima, plus doux, oscilleront entre 12ºC en haute Ardenne, localement moins dans certaines vallées, et jusqu’à 17ºC dans le centre du pays et en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est.