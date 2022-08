Bruxelles: les mesures phares du nouveau plan de mobilité dans le centre-ville (infographie)

La Ville de Bruxelles prévoit un nouveau schéma de mobilité dans le Pentagone pour le 16 août. Le plan repose sur un principe : l’automobiliste se retrouvera dans une boucle partout où il pénètre. Ceux qui n’ont pas le Pentagone pour destination sont donc incités à emprunter la Petite Ceinture. Pour les autres, il faudra opter pour un des parkings publics à proximité. Dans le cas contraire, il sera redirigé… vers la Petite Ceinture. A lui de décider ensuite s’il continue à pied, à vélo ou en transports en commun.

Le schéma prévoit différentes zones avec une boucle de circulation. La première boucle de circulation englobe la Grand-Place et ses environs immédiats. Les autres périmètres forment un cercle autour. Le second se trouve entre le palais de justice, le boulevard de l’Empereur et le Parlement fédéral. La rue de la Loi et le boulevard Pachéco délimitent le troisième.Cette dernière artère et la rue de Laeken font de même pour le quatrième. Le cinquième quartier, lui, se concentre autour des quais et du square Marguerite Duras. Non loin de la Bourse, les rues Dansaert et Van Artevelde entourent la zone suivante. Enfin, la septième boucle concerne l’espace entre la rue Van Artevelde et l’axe Anneessens-Lemonnier. Le dernier et vaste périmètre englobe Stalingrad, les Marolles, le palais de justice et le Manneken-Pis.