Tim Wellens quitte Lotto-Soudal pour rejoindre UAE Team Emirates, l’équipe de Tadej Pogacar

Wellens, 31 ans, quitte la structure Lotto, où il a fait ses débuts professionnels en 2012, pour la première fois de sa carrière. Au total, il a décroché 34 victoires sous le maillot de Lotto avec notamment deux étapes du Tour d’Italie, deux étapes du Tour d’Espagne mais aussi le classement général du Tour de Pologne (2016), du Tour de Wallonie (2018) et la Flèche Brabançonne (2018).

Chez UAE Emirates, le Limbourgeois va notamment pouvoir rouler aux côtés du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France.

« Après dix magnifiques années chez Lotto, j’ai décidé que c’était le moment de vivre un nouveau challenge », a déclaré Wellens, cité dans le communiqué. « J’ai le sentiment de rejoindre une équipe avec une véritable structure professionnelle et très ambitieuse. J’ai hâte de commencer et de faire partie de l’équipe en 2023 et au-delà. »