Bostridge: émouvant et passionnant

Warner Classics

Ian Bostridge nous emmène toujours là où on ne l’attend pas. Cette fois, ce sont les pages des premiers opéras publics, écrits à Venise dans le prolongement de Monteverdi par Cavalli et ses successeurs Cesti et Sartorio, à Naples ensuite en dépit de l’hégémonie montante des castrats avec des compositeurs qui vont dominer la fin du XVIIe s. (Caresana, Provenzale) et le début du XVIIIe siècle (Fago, Vinci). Ceux-là même que révéla autrefois Antonio Florio avec sa Cappella Neapolitana. C’est dire si, en ces terres de découvertes, le ténor anglais se trouve en excellente compagnie, excellant à varier les plaisirs au fil d’un récital aussi émouvant que passionnant.