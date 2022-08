Florian Arbenz: des textures particulières et originales

Hammer Recordings

C’est la Conversation #5 : Elemental de Florian Arbenz, le batteur suisse. Il a l’intention d’en mener douze avec douze constellations de musiciens. Ce #5 est une conversation à quatre : Arbenz évidemment, plus la sax alto et soprano néerlandaise Tineke Postma, l’accordéoniste portugais João Barradas et le bassiste australo-suisse Rafel Jerjen. Cela explore les connivences entre jazz et classique, par le biais de l’improvisation à partir des compositions d’Arbenz. C’est virtuose, ça passe du pianissimo au fortissimo, du cool à l’énergique, de la mélancolie à l’ironie dans des textures particulières et originales. Le quartet sera au Singel à Anvers le 29 septembre.