Météo: le thermomètre affichera 35 degrés en fin de semaine, les prévisions des jours à venir

Mardi soir et la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera généralement étoilé avec des minima de 13 à 18°C, voire parfois plus bas dans certaines vallées de l’Ardenne.

Le ciel restera ensoleillé mardi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 23°C le long du littoral, 25 à 27°C en Ardenne, 27 à 29°C dans la plupart des régions et 30°C en Gaume. Le vent sera généralement modéré de nord-est, parfois assez fort de nord à nord-est l’après-midi le long du littoral.

Mercredi, soleil et chaleur seront de nouveau au programme avec des maxima de 25°C le long du littoral et de 27 à 31°C dans l’intérieur du pays. Le vent sera modéré d’est à nord-est, parfois assez fort de nord-est l’après-midi en bord de mer.

Jeudi, le temps ensoleillé et très chaud persistera avec des maxima de 27 à 28°C à la mer et en Hautes Fagnes, et autour de 31°C dans la plupart des autres régions. Des valeurs de 32 ou 33°C ne sont pas exclues localement. Le vent d’est sera faible à modéré. À la Côte, une brise de mer modérée de nord-est soufflera l’après-midi.

Vendredi et samedi s’annoncent ensoleillés avec un temps très chaud, les maxima oscillant entre 30 et 35ºC sur la plupart des régions. A la mer, les températures atteindront 28ºC environ avant qu’une brise de mer de nord-nord-est ne se lève.