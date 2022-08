Mercato: le Diable rouge Amadou Onana quitte Lille pour rejoindre Everton

Le Bruxellois, passé par le RSC Anderlecht et le White Star chez les jeunes, a quitté Zulte Waregem pour Hoffenheim en 2017. Sans jamais avoir joué pour l’équipe première, il décide alors de rejoindre Hambourg, où il a disputé la saison 2020-2021 en Bundesliga 2. Attiré par les performances du Belge, Lille, alors tout frais champion de France, a mis une somme évaluée à 7 millions d’euros pour se payer ses services.

Quarante-et-un matches avec les Dogues et l’acquisition d’un statut d’international belge plus tard, Onana franchit donc un nouveau palier en rejoignant l’Angleterre et Everton. Les Toffees, entraînés par Frank Lampard, veulent retrouver le subtop du football anglais après avoir flirté avec la relégation la saison dernière.