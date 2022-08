Guerre en Ukraine: à Inhoulka, la maire courage a tenu bon face à l’occupant russe

Imaginez un paisible village ukrainien isolé, de 2.000 habitants, accessible par une route caillouteuse. Du jour au lendemain, près de 3.000 soldats russes et des centaines de véhicules blindés y ont pénétré, et ils l’ont occupé durant dix jours. C’est le passé traumatique auquel reste confrontée, quatre mois et demi après les événements, la maire d’Inhoulka, professeur d’histoire et directrice d’école. Mariée, deux garçons mineurs.

Nous ne sommes pas dans la ville martyre de Boutcha ou d’Irpin, mais dans un hameau au nord de Mykolaïv, proche de l’estuaire du Boug sur la mer Noire. A sa tête, une élue révélée par la guerre, transformée en résistante anonyme, pour le seul bien de ses administrés.