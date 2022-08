Amadou Onana, nouvelle recrue d’Everton: «L’entraîneur Frank Lampard a joué un rôle dans mon choix» (vidéo) Le joueur de 20 ans a partagé ses premières impressions suite à sa signature avec le club anglais.

Par Belga Publié le 9/08/2022 à 14:35 Temps de lecture: 2 min

Amadou Onana a quitté mardi Lille en Française pour rejoindre la Premier League anglaise et Everton avec qui il a signé un contrat jusqu’en juin 2027. « Everton est un des plus grands clubs d’Angleterre », a réagi le Diable rouge, cité dans le communiqué. « C’est un incroyable sentiment de rejoindre Everton. Je sais que c’est un grand club, un des plus grands clubs d’Angleterre et je veux en faire partie pendant plusieurs années », a expliqué Onana. « Tout le monde m’a montré à quel point ils me voulaient. Le coach et le directeur sportif ont de l’ambition et cela correspond à mon caractère. »

Pressenti à West Ham, Onana a finalement opté pour Everton, entraîné par l’ancien international anglais Frank Lampard. « L’entraîneur a joué un rôle dans mon choix. Il a joué au plus haut niveau, remporté de nombreux trophées et a aussi joué comme milieu de terrain. Cela signifie beaucoup qu’il s’intéresse à moi et je pense qu’il peut m’apprendre beaucoup de choses », a ajouté le Bruxellois.