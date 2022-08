Amadou Onana: qui est véritablement ce Diable rouge, transféré à Everton pour 40 millions d’euros ?

Du LOSC à Everton pour 40 millions (bonus compris) : Amadou Onana (20 ans) prend une nouvelle dimension dans sa jeune carrière. Portrait d’un garçon dont l’assurance et la pugnacité pourraient en déstabiliser plus d’un, et qui a tout pour incarner le futur de l’entrejeu noir-jaune-rouge.

C’était tout sauf une surprise de retrouver Amadou Onana dans le groupe des Diables rouges en juin. Le voir débarquer en Premier League, un championnat qui a priori sied à ses qualités protéiformes, n’a foncièrement rien d’étonnant non plus. Malgré des épreuves de la vie qui ne lui ont pas toujours souri, le garçon n’a jamais abandonné son rêve, il a toujours cru en ses capacités, en sa bonne étoile, ne se fixant aucune limite. À presque 21 ans, il va déjà habiter dans un cinquième pays (Sénégal, Belgique, Allemagne, France et Angleterre), ce qui dénote de belles facultés d’adaptation, de courage, d’ouverture d’esprit. Des traits de caractère intéressants pour le nouveau médian d’Everton. Transféré pour 40 millions d’euros (bonus compris) en droite ligne de Lille, celui à qui on promet un avenir doré – à court, moyen et long terme – n’a pas froid aux yeux.