Un univers haut en couleur

L’atmosphère qui se dégage du MAH Hotel est en grande partie due aux valeurs du projet, mais aussi à l’identité visuelle très marquée de l’endroit. Derrière sa façade de béton grise, le bâtiment renferme en effet un univers très pétillant ponctué de slogans, de fresques et de couleurs vives. L’endroit dégage ainsi un vrai dynamisme, qui est toutefois savamment dosé et est tempéré par des formes courbes, des éléments en bois ou encore du mobilier confortable. Ce décor a été imaginé par la scénographe Amanda Petrella et mis en œuvre par Dorothée Peeters, architecte d’intérieur. Leur travail garantit une véritable cohérence entre les différents espaces du MAH, qui ont pourtant, chacun, leurs propres caractéristiques et personnalité.