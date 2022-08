Serena Williams prendra sa retraite très prochainement: «Le compte à rebours a commencé»

Serena Williams a annoncé dans une carte blanche pour Vogue qu’elle était proche de prendre sa retraite. « À un moment, dans la vie, on doit décider de changer de direction. Ce moment est toujours compliqué quand vous aimez tant quelque chose. J’aime le tennis, mais le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes buts spirituels et découvrir une nouvelle Serena. Je vais savourer ça dans les prochaines semaines », a-t-elle commenté sur les réseaux sociaux.

La joueuse de 40 ans évoque notamment son envie d’agrandir la famille. « Je ne veux absolument pas être à nouveau enceinte en tant qu’athlète. J’ai besoin d’avoir deux pieds dans le tennis ou deux pieds en dehors. »

« Je suis nulle pour les adieux, la pire du monde », a-t-elle écrit. « Mais sachez que je vous suis plus reconnaissante que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots. Vous m’avez portée vers tant de victoires et tant de trophées. Cette version de moi, cette fille qui jouait au tennis, va me manquer. Et vous allez me manquer. »