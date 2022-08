Rappel de produit: l’Afsca retire encore des glaces Häagen-Dazs

La Belgique a fait retirer de la vente sept nouvelles crèmes glacées Häagen-Dazs à la suite d’une alerte européenne déclenchée début juillet par la découverte de résidus d’un composé cancérigène dans des lots lors de contrôles, a annoncé mardi l’agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca).

« Plusieurs variantes de crèmes glacées de la marque Häagen-Dazs, vendues en Belgique via les magasins Albert Heijn, Jumbo et Intermarché, sont retirées de la vente », a indiqué l’agence dans un communiqué. « Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed) », précise l’AFSCA.