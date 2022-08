Park Chan-wook à propos de «Decision to leave»: «Je voulais faire un film pour adultes avec des adultes»

Figure majeure du cinéma sud-coréen, reconnu sur la scène internationale depuis Old Boy, 59 ans le 23 août prochain, Park Chan-wook adore manipuler le spectateur, le perdre au gré des sentiments de ses personnages. Avec Decision to leave, il touche des sommets de son art, avec une histoire complexe dont il dit : « Quand on lit le résumé, on se dit que c’est un film qu’on a déjà vu une centaine de fois. Ce que je voulais vraiment faire, c’est aller plus loin. Quand on bascule dans la deuxième partie du film, il y a un tournant, une nouvelle dimension. Pendant la première partie, on voit une femme fatale. Dans la deuxième partie, elle n’est plus l’objet du regard masculin, elle n’est plus une femme mystérieuse, elle devient le personnage principal, le sujet du film. » Lors de la conférence de presse cannoise, il expliqua : « J’avais deux sources d’inspiration : la littérature criminelle, surtout la série policière suédoise des Martin Beck.