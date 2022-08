«Decision to leave», «Beast»...: les trois sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

« Decision to leave » ***

Grand Prix en 2004 pour Old Boy et du Prix du Jury en 2009 pour Thirst, Ceci est mon sang, le Sud-Coréen Park Chan-wook était à nouveau au Palmarès cannois cette année, décrochant le Prix de la mise en scène avec Decision to leave, son onzième long-métrage, un film hitchcockien où se mêlent polar et romance maudite. Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, beaucoup plus jeune que lui et pas tellement affectée par sa mort. Cette femme l’intrigue, le déstabilise, l’attire…