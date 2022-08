En équilibre sur un fil entre l’art et le cirque

« The Circus we are », jusqu’au 25 septembre au Musée Rops et au Delta à Namur, www.museerops.be, www.ledelta.be

Quel cirque ! L’expression désigne généralement un moment d’agitation, de perturbation où certains en font des tonnes pour se faire remarquer. Le cirque à l’ancienne en faisait effectivement beaucoup pour séduire son public : musiques tarazimboumantes, costumes multicolores, gags « hénaurmes », acrobaties vertigineuses, animaux exotiques…