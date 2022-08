Waterloo: deux vaches meurent de déshydratation à cause d’un acte de malveillance

Les policiers ont constaté qu’une pierre avait été posée au niveau de l’abreuvoir automatique, bloquant l’arrivée d’eau. A l’heure du constat, deux vaches étaient décédées de déshydratation.

Trois autres vaches et un taureau présentaient des signes manifestes de déshydratation. Lorsque les animaux ont été abreuvés, leur état s’est rapidement amélioré. Ils ont été pris en charge par le fermier propriétaire et un vétérinaire et transportés dans une étable pour s’y reposer et bénéficier de soins.