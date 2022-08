Les images impressionnantes de la sécheresse en France

La chaleur est loin d’être partie, les températures caniculaires vont durer au moins jusqu’à la fin de la semaine et déjà le niveau des cours d’eau en France inquiète fortement.

Le mois de juillet a été très chaud et surtout très sec. Avec notamment comme conséquence des étangs asséchés et des rivières réduites à de fins filets d’eau. La Loire, qui traverse le pays d'ouest en est, a atteint des niveaux très bas et la navigation fluviale est à la peine sur le boulevard du Rhin. Du jamais vu en France depuis 1976, lors d’une vague de chaleur historique.

Le Doubs

La source du Doubs est victime de l’intense sécheresse qui frappe le département du même nom depuis le mois de mai. L’eau a presque disparu.