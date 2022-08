Le bien à la loupe, à Binche: un appartement neuf à 190.000 euros (photos)

Prévu pour juin 2023, cet appartement neuf fait partie du projet « Butterfly » incluant 37 logements et deux commerces répartis dans trois petits bâtiments. L’ensemble est situé à Ressaix, une petite entité qui compte quelques facilités accessibles à pied et qui est basée à cinq minutes en voiture de Binche. L’appartement est évidemment construit selon les normes actuelles et des modifications intérieures peuvent encore y être apportées. De base, il prévoit notamment une terrasse, une salle de douche et deux chambres.

Situation

L’appartement se trouve au premier étage d’un des trois bâtiments qui composent le projet situé à Ressaix, une division de Binche. Les petits immeubles seront implantés au cœur d’un nouveau quartier qui comptera aussi des maisons. L’ensemble se trouve à quelques minutes de marche de la plupart des facilités du village, dont des arrêts de bus, des petits commerces, des écoles maternelle et primaire, etc. Le centre de Binche, implanté à cinq minutes à peine en voiture, offre davantage de facilités, y compris une gare de trains. La situation de l’appartement permet un accès en 25 minutes à Charleroi, en 30 minutes à Mons et en une dizaine de minutes à l’autoroute E42.

2

Etat général

L’appartement fait partie d’un immeuble strictement neuf et sa livraison est prévue pour juin 2023. A ce stade, il est encore possible d’y apporter quelques modifications intérieures. Le cahier des charges prévoit une PEB de B, des châssis PVC en double vitrage, une isolation acoustique soignée, une chaudière individuelle au gaz à condensation avec chauffage au sol ou encore un système de ventilation simple flux. Les sanitaires sont équipés et un budget de 5.000 euros HTVA est compris dans le prix pour l’aménagement de la cuisine. De base, les revêtements de sol prévus se composent exclusivement de carrelage. L’immeuble est notamment équipé d’un ascenseur.

3

Disposition

L’appartement partage son étage avec trois autres logements et donne sur l’avant du bâtiment. La porte d’entrée s’ouvre sur un petit hall avec un espace de rangement. Ensuite, on trouve le séjour (38 m2 au total), incluant la cuisine ouverte et l’accès à la terrasse de 12 m2 orientée à l’est. Un hall de nuit relié au séjour dessert en même temps un WC indépendant, une salle de douche avec double lavabo et deux chambres d’environ 10 et 14 m2. Il est possible d’acquérir, en complément, non pas une cave, mais un grenier de rangement situé sous les combles (entre 3.000 et 6.000 euros selon la superficie). Le prix de l’appartement inclut aussi un emplacement de parking extérieur privatif, localisé à proximité directe de l’immeuble.

4

Prix

L’appartement est affiché au prix de 190.000 euros et il faut prévoir un surplus d’environ 24 % pour couvrir la TVA, les raccordements et l’acte notarié. Le projet « Butterfly » inclut d’autres appartements d’une et deux chambres, disponibles à la vente à partir de 150.000 euros hors frais.

Surface habitable : 94 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : oui (grenier de rangement en option)

Jardin : non, mais terrasse

Etat : neuf

Garage : non, mais emplacement extérieur privatif

PEB : B