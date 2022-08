France: pour se venger de son ex, elle laisse leur chien mourir de faim

L’animal survivait dans des conditions inimaginables depuis deux mois dans un logement de la résidence Fernand-Léger, livré à lui-même dans une pièce sombre sur un matelas, privé d’eau, de nourriture et de toute sortie. La locataire absente depuis juin, était revenue la veille de la découverte d’Harper pour vider le logement de ses affaires. Elle avait déposé le chien en piteux état à l’extérieur avant de repartir sans sourciller. Suite à la plainte déposée par l’association 30 Millions d’amis, elle a été convoquée au commissariat de Lens le 3 août et placée en garde à vue dans la foulée. Entendue par les policiers, elle a reconnu avoir laissé le chien mourir de faim.

En 2016, la Billysienne de 29 ans se met en couple avec un homme à la rue, adoptant en même temps son chiot Harper, un american staff, né en décembre 2015. Installé en concubinage, le couple se sépare en avril. La jeune femme aurait réussi à « placer » à droite à gauche, les autres animaux du ménage, chien, chat, oiseau. Mais pour Harper, c’est plus compliqué. Aucune formalité administrative nécessaire à la détention de ce chien de catégorie 1 n’a été remplie. De ce fait, Harper n’est pas vacciné, ni pucé. Dès le départ, et du fait de cette situation, le chien serait peu sorti.

Renvoyée devant le tribunal en septembre

Sur les réseaux sociaux, une femme est intéressée par l’adoption d’Harper, mais sa propriétaire se montre peu disponible et l’échange n’aboutit pas. « J’en voulais à mon ex », reconnaît-elle en audition. « Vous l’avez laissé mourir de faim par vengeance ? » questionne les enquêteurs ? « Oui. » Déférée le 5 août devant le parquet, après plus de 24 h de garde à vue, elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement le 28 septembre au tribunal de Béthune. Poursuivie pour maltraitance et acte de cruauté envers un animal de compagnie, elle risque jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende.