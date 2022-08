Le petit moment qui fait du bien: une interprétation magistrale des Chariots de feu avec Mr Bean

En juillet 2012, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres sacrifie aux obligations du genre : mise en valeur du patrimoine local, spectacle festif et coloré, défilé des athlètes… Mais il y a autre chose : le fameux humour britannique. Ce soir-là, ils font très très fort. Le plus fou restera sans nul doute la participation de la Reine elle-même à un petit film avec Daniel Craig dans son rôle de James Bond. On peut revoir ce moment d’anthologie sur différentes plateformes. On peut aussi y trouver l’intervention hilarante de Rowan Atkinson (Mr Bean) en pleine performance musicale dirigée par Sir Simon Rattle en personne. Le London Philharmonic Orchestra livre sa version de Chariots of Fire que son compositeur, Vangelis, a construit autour d’une unique note répétée sans interruption.