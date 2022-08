Le secteur privé veut pouvoir partager en direct ses images avec la police

Au fil des années, les centrales d’alarmes agréées sont devenues des partenaires privilégiés des zones de police, avec lesquelles elles disposent d’une ligne directe grâce au cadre législatif actuel. Mais la volonté de l’ACA, l’association représentant les poids lourds du secteur, va désormais plus loin.

« On voudrait à l’avenir, en cas d’alarme réelle, pouvoir transmettre les images vers la police, ce qui pourrait améliorer la qualité de l’intervention. Ce sont des choses pour lesquelles il faut que les pouvoirs publics interviennent, car cela nécessiterait des adaptations au niveau des CIC (les Centres d’information et de communication de la police, chargés de traiter les alertes destinées aux forces de l’ordre – NLDR) et, potentiellement, des adaptations légales », annonce Peter Henderickx, président de l’ACA.