Festivals: Hear Hear, Pukkelpop pour les vieux?

Une semaine avant le rendez-vous limbourgeois, ses organisateurs en fixent un autre aux festivaliers. C’est ce dimanche, et c’est tout nouveau. Son ADN ? Une certaine idée du rock des années 80 et 90…

« Hear Hear », dimanche 14 août dès 11 h 30, Kiewit (Hasselt). Infos et programme complet : www.hearhear.be

Un peu de la même manière qu’on a imaginé des spin-offs du côté de Werchter (Classic, Boutik, et l’Encore qui n’a finalement pas eu lieu), le Pukkelpop se décline aussi en un festival d’un jour, richement fourni. Jugez plutôt : trois scènes (qui portent les doux noms de Wah Wah, Gimme Gimme et Yeah Yeah) ainsi que, pour les occuper, 19 groupes et artistes, jeunes et parfois moins, tendance rock indie et alternatif des plus belles heures.