Procès des attentats de Bruxelles: les box des accusés sèment la discorde

Des box individuels et entièrement vitrés. Face à ce qu’ils considèrent comme un traitement « inhumain » et contraire aux droits de la défense, des avocats d’accusés annoncent des demandes de modifications urgentes dès le début du procès des attentats de Bruxelles.

Neuf box individuels. Chacun entouré d’une paroi vitrée, seulement perforée à l’avant pour permettre un échange de documents et de quelques mots avec son avocat, et doté d’une porte à l’arrière. Voici à quoi ressemblent actuellement les box des accusés pour le procès des attentats de Bruxelles, dans le palais de justice installé pour l’occasion dans les anciens bâtiments de l’Otan. Ces box en vase clos ont déjà pu être testés grandeur nature, notamment lors des audiences du procès du volet belge des attentats de Paris (le procès surnommé « Paris bis ») pour les prévenus en détention, en mai et juin dernier. Mais le moins que l’on puisse dire à un mois de l’audience introductive, c’est qu’ils ne font pas l’unanimité.