Bruxelles: la cérémonie du 714e Meyboom a eu lieu (photos)

La 714e cérémonie folklorique s’est déroulée dans une ambiance festive ce mardi. - Belga Images

Vers 13h, les membres de la confrérie des Compagnons de Saint-Laurent et les différentes sociétés folkloriques se sont réunis à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais afin de rendre hommage aux membres décédés.

Une demi-heure plus tard, le traditionnel cortège du Meyboom s’est ébranlé en musique. Il est passé par la rue Fossé aux Loups, la place de la Monnaie, la rue des Fripiers, la rue de Tabora, la Bourse, la rue du Midi, la rue du Lombard et la rue de l’Étuve, en direction de la Grand-Place.

Différentes confréries présentes

Parmi les nombreux groupes présents, l’ordre de la moustache de Bruxelles, la Confrérie des compagnons du Witloof et la Royale confrérie des chauves de Bruxelles ont défilé à travers les rues du centre-ville sous les regards amusés et intrigués des touristes et passants.

Tout ce beau monde a ensuite convergé vers la Grand-Place pour une présentation du Meyboom haute en couleurs. Après un suspens de plusieurs dizaines de minutes, au cours desquelles l’ensemble des groupes participants a été présenté, la star du jour a enfin fait son entrée, sous les applaudissements de la foule. L’arbre, de 12 mètres de haut et d’environ 600 kg, était soutenu par plusieurs dizaines d’hommes qui, avec la chaleur ambiante, ne ménageaient pas leur peine.

Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, et Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques faisaient d’ailleurs partie des Buumdroegers.