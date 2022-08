Baptême de l’art: incroyable mais faux!

Le 1er juillet, le Musée de l’Illusion a ouvert ses portes dans l’ancien Théâtre de la Gaîté, en plein centre de Bruxelles. Ce projet scientifique interactif et éducatif a d’abord été inauguré à Zagreb, en Croatie, en 2015, avant de s’étendre aux quatre coins du monde : New York, Paris, Rome et Shanghai, entre autres… Mais c’est chez nous que se situe le plus grand Musée de l’Illusion d’Europe.

En 1912, sur la place de Brouckère, le Théâtre de la Gaîté était LE lieu mondain par excellence et proposait toutes sortes de représentations artistiques. Passé de théâtre à night-club au fil des ans, cet endroit inclassable semblait destiné à accueillir cette nouvelle expérience sensorielle qui lui offre un second souffle.