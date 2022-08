L’Union Saint-Gilloise et Felice Mazzù ont trouvé un accord après son départ à Anderlecht

L’Union Saint-Gilloise et Felice Mazzu ont trouvé un accord après le départ du technicien pour le RSC Anderlecht à l’issue de la saison dernière. Maître Louis Derwa, avocat de l’entraîneur, l’a annoncé mardi à l’Agence Belga.

«La direction de la RUSG et Felice Mazzu, avec l’assistance de son conseil Me Louis Derwa, ont pu se rapprocher pour évoquer le différend qui les opposait après le départ de Felice Mazzu. Dans un esprit qui a prévalu à leur succès la saison passée, les parties sont heureuses d’annoncer qu’elles ont trouvé une solution définitive qui met fin à tout litige entre elles et se souhaitent mutuellement un excellent parcours à l’avenir», pouvait-on lire dans le communiqué.