L’ancien entraîneur de l’ex-championne olympique Jessica Ennis-Hill banni à vie pour comportement sexuellement inapproprié

Le panel a statué que Minichiello avait fait preuve de comportements sexuellement inappropriés, de violence psychologique et d’intimidation et que ces comportements avaient eu un impact important sur la santé mentale et le bien-être de plusieurs de ses athlètes, dont ne faisait pas partie Ennis-Hill selon la presse britannique. Le rapport indique que Minichiello avait demandé des faveurs sexuelles à ses athlètes, fait des commentaires inappropriés sur leur vie sexuelle, commis des attouchements et avait eu des comportements agressifs.