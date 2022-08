L’auteur-compositeur Lamont Dozier, géant de la soul, est décédé à 81 ans

Lamont Dozier, un des plus grands auteurs-compositeurs et interprête du label Motown, est décédé ce mardi à l’âge de 81 ans. Il avait écrit pour Marvin Gaye, The Supremes ou encore The Isley Brothers.

Lamont Dozier, l’un des plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de soul du label Motown, qui a écrit pour The Supremes, Marvin Gaye et The Isley Brothers, est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé son fils mardi.

Ils y écrivent des tubes comme « Where Did Our Love Go » et « Stop ! In The Name of Love » pour The Supremes. Le trio enchaîne les succès pour les groupes The Miracles, The Four Tops ou encore Marvin Gaye. « C’était comme si on gagnait au loto à chaque fois », s’était amusé Dozier dans son autobiographie parue en 2019.

En solo

Après avoir quitté Motown et les frères Holland dans les années 1970, l’artiste poursuit une carrière en solo en élargissant sa gamme avec la mégastar pop-rock Phil Collins. Le titre « Two Hearts » a remporté un Golden Globe et un Grammy Award.