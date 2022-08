A Feluy, une réhabilitation expérimentale de friche

A côté des friches industrielles géantes de Carsid à Charleroi (108 hectares) et d’ArcelorMittal à Chertal (180 hectares), un autre site d’importance fait l’objet d’un projet de réhabilitation : celui d’une ancienne usine pétrochimique à Feluy (66 hectares). Entre 1969 et 2008, des produits pétroliers y ont été transformés, notamment pour y produire de l’anhydride maléique, une matière entrant dans la composition de certains plastiques. Différents exploitants s’y sont succédé : Chevron, Pantochim et, enfin, BASF.