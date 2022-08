Guerre en Ukraine: les Russes privés d’Europe?

Cesser la délivrance de visas aux Russes : Zelensky le demande, la Finlande et les Baltes y pensent pour les touristes, et la Belgique… le fait depuis le 1er juillet.

Confiner les Russes en Russie ? Les appels se multiplient pour refuser aux Russes l’entrée dans l’Union européenne. Le président ukrainien presse les Occidentaux de fermer pour un an leurs frontières à tous les ressortissants russes. C’est la réponse, estime Volodymyr Zelensky, à apporter à l’occupant de pans entiers de son pays, au moment où le Kremlin s’apprêterait à annexer de nouveaux territoires, à l’est et dans le sud de l’Ukraine, après celui de l’immense péninsule de Crimée en 2014. Le plaidoyer ukrainien fait des émules : la Finlande et l’Estonie soutiennent l’idée, elles qui partagent leur frontière avec la Russie. Du moins, pour les visas touristiques de courte durée.