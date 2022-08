Perquisition à Mar-a-Lago: contrairement à Trump, nos ministres fédéraux peuvent conserver leurs archives

Cette intervention, menée par la police fédérale américaine, aurait eu lieu dans le cadre d’une enquête menée à charge du Républicain sur la mauvaise gestion de documents appartenant à l’État, et qui sont passés entre ses mains. En février dernier, les Archives nationales avaient déjà annoncé avoir dû se rendre dans cette maison de l’ancien élu où il avait remisé 15 cartons de documents emportés lors de son départ de Washington une bonne année plus tôt. Or le « Presidential Records Act » exige que tous les dossiers officiels des présidents et vice-présidents créés ou reçus après le 20 janvier 1981 soient préservés aux Archives nationales ; c’est une plainte de cette agence fédérale qui aurait entraîné l’ouverture de l’enquête.