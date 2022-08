L’architecture sauvée des eaux

Un an après la vague des inondations, Verviers, Pepinster, Theux, Spa, Eupen, l’Entre-Vesdre-et-Meuse… se reconstruisent. Un Guide d’architecture illustre les joyaux du patrimoine moderne et contemporain sauvés des eaux.

A l’été 2021, le cataclysme des orages a atteint son pic dans les vallées de la Vesdre, de la Helle et de la Hoëgne. Depuis, le bassin-versant de la Vesdre fait l’objet d’une étude en vue de repenser l’aménagement du territoire et l’avenir des quartiers sinistrés. L’instant est propice à ouvrir les yeux sur un patrimoine moderne et contemporain trop longtemps négligé.

La Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Agence wallonne du patrimoine et Ostbelgien, en collaboration avec les universités de Liège, de Mons, de Namur et Bruxelles et de Louvain ont réalisé un travail de fourmi. Sous la direction d’Emiline Curien et de Norbert Nelles, près de 500 constructions d’exception, aux avant-gardes de la modernité, ont été repérées, documentées, puis photographiées par Marc Wendelski.