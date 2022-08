Quelle personnalité belge est la plus illustre?

Pour Adolphe Sax, on savait : Dinant. Pour René Magritte aussi : Lessines. Pour Dany Boon, on n’avait pas oublié que c’était tout près de la frontière avec la Belgique, à Armentières. Pour d’autres, on aurait probablement dû donner sa langue au chat s’il avait fallu citer, à brûle-pourpoint, leur lieu de naissance. L’information est pourtant disponible publiquement, sur leur profil Wikipédia, et depuis quelques jours via une carte interactive à l’adresse tjukanovt.github.io/notable-people, créée par un développeur basé en Finlande, Topi Tjukanov.

Son planisphère en 3D permet de retrouver les personnalités connues dans le monde entier au départ de leur ville de naissance, comme celle de Freddie Mercury (Zanzibar) ou Barack Obama (Honolulu). Un simple coup de zoom sur les différentes régions du monde fait apparaître les noms de personnes illustres, en les localisant de manière très précise.