Aux Jeux olympiques de Munich 1972, un attentat anti-israélien avait horrifié le monde

L’événement, brutal et sanglant, a bouleversé la planète entière : le 5 septembre 1972 juste avant l’aube, un commando de combattants palestiniens a pénétré dans le village olympique à Munich et a pris en otages onze membres de la délégation israélienne, abattant froidement deux autres athlètes qui tentaient de résister. En fin de journée, la police allemande donnera l’assaut et le commando palestinien assassinera tous ses prisonniers.

A l’époque, la « cause » palestinienne traversait une de ses nombreuses périodes noires. « L’attaque se situait après l’écrasement de la résistance palestinienne en Jordanie en 1970-1971, explique Alain Gresh, directeur du site Orientxxi.info. Il s’agissait pour les fedayin (combattants palestiniens), par des détournements d’avions et des prises d’otages, de maintenir vivante leur cause, de ne pas disparaître de la scène politique et d’obtenir la libération de prisonniers détenus par Israël. »