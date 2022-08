Pourquoi cette saison peut être celle d’Eden Hazard

Ce mercredi soir, à Helsinki, Carlo Ancelotti alignera son 11 de gala, avec le trio Vinícius-Benzema-Valverde en pointe, et donc Hazard sur le banc. C’est en tout cas l’indication que l’entraîneur du Real a donnée lors du 3e et dernier match de la tournée américaine, contre la Juventus. Cette rencontre finale du Soccer Champions Tour a aussi confirmé la nouvelle fonction d’Eden Hazard : « faux 9 » ou première doublure de Karim Benzema. Et c’est déjà ça car le Diable rouge revient de loin : de 15e voire 16e homme, c’est en tant que « 12e » qu’il va entamer la saison du rachat. En tout cas, celle de sa dernière chance au Bernabéu.