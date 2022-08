Sécheresse: un incendie en cours sur un site wallon de Natagora, un hélicoptère bruxellois en renfort

Un important incendie s’est déclaré ce mardi soir sur un site Natagora de la commune de Vaux-sur-Sûre, en province de Luxembourg. Le foyer est important et se propage vite. De nombreux acteurs locaux sont mobilisés, dont un hélicoptère arrivé de Bruxelles.

La propagation des flammes étant rapide, il a été compliqué pour les autorités de définir l’emplacement exact du foyer. De nombreux acteurs sont mobilisés, comme les casernes locales mais aussi les citoyens ou les agriculteurs. Un hélicoptère est également arrivé, depuis Bruxelles. L’importance de l’incendie mobilise également Natagora et le Département de la Nature et des Forêts, le DNF.

Une mobilisation hors-norme s’est déployée depuis le début de l’incendie, où des citoyens tentaient de prêter main-forte aux agriculteurs et aux pompiers. Aidant à évacuer les bêtes et à gérer l’approvisionnement en eau, les habitants font leur possible pour limiter la propagation de l’incendie.