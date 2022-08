SC Charleroi: le tour des remplaçants?

Après avoir aligné sensiblement le même onze lors des trois premières journées de championnat, Edward Still pourrait être amené à changer l’une ou l’autre cartouche samedi à Seraing, sans pour autant tout bouleverser ou remettre en question.

Le Sporting de Charleroi a probablement le noyau le plus dense de son histoire récente. Certes, le secteur offensif n’est pas le plus fourni, mais c’est cette façon de faire qui a permis à Shamar Nicholson puis à Vakoun Bayo d’exploser, sans avoir à se soucier d’une concurrence exacerbée après le moindre match compliqué, ces derniers mois. Aux yeux du staff, un attaquant – au même titre qu’un gardien – doit se sentir en confiance et savoir qu’il peut s’installer sur la durée pour trouver la plénitude de ses moyens sans crainte de quitter le onze à chaque moins bon match. Cela ajoute forcément une certaine pression sur les joueurs en question, mais ça leur permet d’enchaîner les matches afin de trouver leur nécessaire rythme de croisière.