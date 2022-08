Dante Vanzeir après la défaite de l’Union contre les Glasgow Rangers: «Ça reste une très belle expérience»

À l’image de Dante Vanzeir, les joueurs de l’Union y ont cru. « Raison pour laquelle je suis déçu », avouait l’attaquant. « C’était un match difficile. Il y avait beaucoup d’intensité, de duels… Peut-être nous sommes-nous trop adaptés à l’adversaire en reculant un peu trop ? Quoi qu’il en soit, on a bien commencé ce match et on a gardé le zéro derrière durant 40 bonnes minutes. Puis il y a eu ce penalty. C’est dommage car on aurait pu tenir jusqu’à la pause. Ensuite, c’était un autre match. Les visités ont mis le feu devant leurs supporters. Mais quand on voit les buts que nous encaissons, c’est un peu bizarre : il ne s’agit pas vraiment d’occasions des Rangers, mais bien de seconds ballons, de centres qui tombent bien pour eux… Pour le reste, sur le plan offensif, on n’a pas vraiment réussi à nous créer des occasions. Difficile dans cette situation de se dire qu’on mérite de disputer les barrages de la Ligue des champions. Mais bon, ça reste une très belle expérience. Et puis, on aura quand même la chance de jouer en Europa League. »

Les Unionistes disputeront toutefois la phase de groupes de l’Europa League, un an après leur accession dans l’élite du football belge. Les vice-champions de Belgique pourront peut-être regretter les nombreuses occasions loupées à l’aller, mardi dernier à Louvain.