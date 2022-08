Karel Geraerts déçu après la défaite de l’Union contre les Rangers: «Nous leur avons donné des buts» Le rêve de Ligue des champions a pris fin pour les Saint-Gillois.

Par Vincent Miller Publié le 10/08/2022

Karel Geraerts, le coach de l’Union, nourrissait des regrets bien légitimes à l’issue de cette double confrontation avec les Rangers. « Nous avions eu plus d’occasions la semaine dernière à Louvain », rappelle-t-il. « On avait eu la chance de marquer un troisième but et on ne l’a pas saisie. » Ce mardi soir, les Unionistes ont cette fois eu nettement moins de possibilités de faire trembler les filets de McLaughlin. Mais ce n’est pas cela que le coach des Bruxellois déplorait le plus. « Aujourd’hui, le but qu’on s’était fixé était d’être bien organisé et de ne pas donner beaucoup d’opportunités à notre adversaire. C’est ce qu’on a réussi à faire une bonne partie de la rencontre. Mais on a malheureusement commis des erreurs individuelles à de mauvais moments. On a donné trop de possibilités aux Rangers et, face à une équipe de cette qualité, cela ne pardonne pas. »

Karel Geraerts regrettait notamment d’avoir réussi à passer la tempête du début de match, mais d’avoir craqué juste avant la mi-temps. « On nous avait dit que les 15 ou 20 premières minutes allaient être très importantes. On nous avait annoncé que cela allait commencer très fort. Mais on est parvenu à bien gérer cette situation. C’est pour cela que c’est difficile de vivre un tel scénario en fin de première période. Ensuite, le second but leur a donné un boost de confiance. Et enfin, sur le troisième goal, il y a eu un problème de communication. » Le coach des Saint-Gillois en a également profité pour revenir sur l’atmosphère très pesante régnant à Ibrox. Une atmosphère à laquelle ne sont pas habitués ses joueurs en temps normal. « Ils ont vraiment bien géré cela », se félicitait-il. « Ils ont vraiment bien défendu et sont restés organisés. Je regrette toutefois de ne pas avoir pu profiter de la fin de la première mi-temps où les Rangers paraissaient moins souverains et perdaient des ballons. C’est en tout cas une bonne leçon pour le futur. »