Extraction du béluga de la Seine: une opération de sauvetage hors du commun (vidéos)

Les 24 plongeurs et les sauveteurs manipulant les cordages autour de l’écluse de Saint-Pierre-la-Garenne ont dû s’y reprendre à plusieurs fois, cette nuit, entre 22h et 4h du matin, pour attirer l’animal dans les filets et la structure capable de le soulever hors de l’eau de la Seine..

Le cétacé a fini par être soulevé dans un filet tracté par une grue et déposé sur une barge, où il a été immédiatement pris en charge par une dizaine de vétérinaires vêtus de combinaisons blanches.

Pendant de longues minutes d’incertitude, l’animal pesant quelque 800 kg s’est retrouvé suspendu en l’air, agitant son corps blanc long de quatre mètres, luisant au-dessus des têtes de ses sauveteurs, à la fois concentrés et fascinés.

Le béluga, animal évoluant en eaux froides devait ensuite être placé dans un camion réfrigéré qui le transportera hors d’eau, «sur de la paille ou un autre élément de confort».