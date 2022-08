Céréales ukrainiennes: la vente du premier chargement annulée

Le Razoni, cargo battant pavillon sierra-léonais, avait quitté le 1er août le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire avec 26.000 tonnes de maïs, et aurait dû accoster dimanche dans le port de Tripoli, au Liban. Le délai de livraison de cinq mois a toutefois « incité l’acheteur et l’expéditeur à s’entendre sur l’annulation de la commande », a expliqué mardi soir l’ambassade ukrainienne dans un communiqué publié peu avant minuit.

Le Razoni qui se trouve actuellement à l’arrêt à Mersin, dans le sud de la Turquie, d’après le site de localisation Marine Traffic, avait été inspecté la semaine dernière par des experts turcs et russes au large d’Istanbul.

La Russie et l’Ukraine ont signé le 22 juillet deux accords séparés, validés par la Turquie et les Nations unies, pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre qui a débuté le 24 février et celles de produits agricoles russes malgré les sanctions occidentales.